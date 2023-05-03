TCG Anadolu gemisi, saat 12.00'da vatandaşların ziyaretine açılmak üzere İzmir'de demirledi - Son Dakika
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TCG Anadolu gemisi, saat 12.00'da vatandaşların ziyaretine açılmak üzere İzmir'de demirledi

03.05.2023 09:21

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan sonraki durağı, bu sabah itibariyle İzmir oldu. TCG Anadolu'nun İzmir Körfez'inden geçtiği anlar havadan görüntülenirken, bugün saat 12.00'da vatandaşların ziyaretine açılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, 17- 23 Nisan tarihleri arası İstanbul Sarayburnu'na yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı. 24 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayan TCG Anadolu, tekrardan Sarayburnu'na demir atmıştı.

ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ SELAMLADI

140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiği, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul liman ziyaretini tamamladıktan sonra dün İzmir'e gelmek için yola çıktı. İstanbul'dan yola çıkan TCG Anadolu, dün saat 19.15 sıralarında Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı. Ardından Ege Denizine doğru yolculuğunu sürdüren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, sabah saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezine giriş yaptı.

İZMİR LİMANI'NA DEMİR ATTI

TCG Anadolu, İzmir'e giriş yaptığı sırada körfez gemi trafiğine kapatıldı. Devasa geminin geçişi sırasında 6 römorkör ve sahil güvenlik botlarının gemiye eşlik ettiği görüldü. İzmir limanına demir atan geminin körfezden geçişi de drone ile görüntülendi.

VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILACAK

İzmir limanına demirleyen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün saat 12.00'de vatandaşların ziyaretine açılacak.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor. Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip. TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Eğitene, öğretene, gösterene, emek verene helal olsun, demek ki imkan verilsin neler yapabiliyoruz dünya görsün, geç de olsa gurur, önceden rüya göremezdik, şimdi gerçekle uyanıyoruz,ne mutlu Türküm diyene. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Seçim gemisi :) Cevap Yaz 32 39 Yayından Kaldır
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İstanbul, İzmir, SİHA, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TCG Anadolu gemisi, saat 12.00'da vatandaşların ziyaretine açılmak üzere İzmir'de demirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCG Anadolu gemisi, saat 12.00'da vatandaşların ziyaretine açılmak üzere İzmir'de demirledi - Son Dakika
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