Dünyanın ilk tebrik kartı
6 saat önce
Ünlü yazar Charles Dickens'ın 'Bir Noel Şarkısı' adlı kitabının yayımlandığı 1843 yılında basılan dünyanın ilk Noel kartı, Noel'de tebrik kartları gönderme konseptini yaratmasıyla bilinen Henry Cole ve illüstratör John Callcott Horsley tarafından tasarlanmış.
Ünlü yazar Charles Dickens'ın 'Bir Noel Şarkısı' adlı kitabının yayımlandığı 1843 yılında basılan dünyanın ilk Noel kartı, Noel'de tebrik kartları gönderme konseptini yaratmasıyla bilinen Henry Cole ve illüstratör John Callcott Horsley tarafından tasarlanmış.
Elle boyanan kart bir masa etrafında toplanmış, kutlama yapan bir aileyi resmediyor. Kartta, 'Mutlu Noeller ve mutlu yıllar' ifadesi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:56
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