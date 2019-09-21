Dünyanın ilk "Vajina Müzesi" kapılarını açıyor

Dünyanın ilk 'vajina müzesi' kapılarını İngiltere'nin başkenti Londra'da açıyor. Küresel çapta başlatılan kitle fonlama kampanyasından kazanılan 56 bin euroluk gelir sayesinde kurulan müze, vajina ve vulva sağlığı hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyor.



Vajina hakkındaki tabuları yıkmak için sadece vajinaya adanan ilk müze, kasım ayında ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor.