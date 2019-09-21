Son Dakika Haberleri: Dünyanın ilk "Vajina Müzesi" kapılarını açıyor
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Dünyanın ilk "Vajina Müzesi" kapılarını açıyor

1 saat önce

Dünyanın ilk 'vajina müzesi', kapılarını İngiltere'nin başkenti Londra'da açıyor. Küresel çapta başlatılan kitle fonlama kampanyasından kazanılan 56 bin euroluk gelir sayesinde kurulan müze, vajina ve vulva sağlığı hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Dünyanın ilk

Dünyanın ilk 'vajina müzesi' kapılarını İngiltere'nin başkenti Londra'da açıyor. Küresel çapta başlatılan kitle fonlama kampanyasından kazanılan 56 bin euroluk gelir sayesinde kurulan müze, vajina ve vulva sağlığı hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyor.


Vajina hakkındaki tabuları yıkmak için sadece vajinaya adanan ilk müze, kasım ayında ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

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İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:45 
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Dünyanın ilk vajina müzesi Londra'da açılıyor
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