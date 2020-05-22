Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali ticari faaliyete başladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov"un ticari faaliyete başladığını bildirdi.

Rosatom'a bağlı Rosenergoatom'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde bulunan Akademik Lomonosov yüzer santralinin faaliyetlerine başlanması için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

İzinlerin alınmasının ardından, yüzer santralin bugün ticari olarak faaliyete geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Akademik Lomonosov, Rusya'nın 11'inci ve dünyanın en kuzeyinde yer alan nükleer güç santrali olarak faaliyete geçmiş bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Dünyanın tek yüzer nükleer santrali olan Akademik Lomonosov, toplam 70 megavat kurulu güce sahip iki reaktörden oluşuyor.