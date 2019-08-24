Dünyanın ilk yüzer nükleer güç ünitesi Akademik Lomonosov, Murmansk'tan Pevek'e doğru yola çıktı

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MERSİN - Dünyanın ilk Yüzer Güç Ünitesi Akademik Lomonosov, sürekli temiz enerji sağlamak üzere, Murmansk'tan Rusya'nın doğu ucunda bulunan Pevek Chukotka'ya doğru yola çıktı.

Türkiye'de kurulan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, düzenlenen törende, Akademik Lomonosov'un yola çıkış sinyalini verdi. Likhachev, sinyali verirken yaptığı açıklamada, "Bu, şirketimiz ve Chukotka bölgesi için çok önemli bir an. Akademik Lomonosov bugün, bölgedeki halka ve iş çevresine temiz ve güvenilir enerji tedariki sağlayacağı Pevek'e doğru yolculuğuna başladı. Bu, sürdürülebilir ve müreffeh bir Arktik gelecek oluşturmak amacıyla yapılan çok önemli katkıdır" dedi.

Törende, faaliyeti yürüten Rosenergoatom, Akademik Lomonosov'un dünyanın en kuzeyinde bulunan ilk nükleer tesis olması dolayısıyla Rusya Rekorlar Kitabı tarafından ödüllendirildi.

Yüzer nükleer güç tesisi, Pevek'e uzanan 4 bin 700 kilometrelik yolculuğunu tamamladıktan sonra bölgenin güç tedarikinde merkez konumda yer alacak. Orada, yüzer bir nükleer güç santralinin parçası olarak çalışacak ve Bilibino NGS ile Chaunskaya CHPP'nin yitirdiği kapasitenin yerini dolduracak.

Yüzer Nükleer Güç Santrali projesi, şu anda pazarda yer alan küçük nükleer güç reaktörü sınıfının en çok gelecek vaat eden üyesi olarak dikkat çekiyor. Özellikle sürekli, yeşil enerji kaynağı gereksinimi olan, ulaşımı çok güç bölgeler ve adalar için uygun. Rosatom Yüzer Nükleer Güç Santrali teknolojisi, şimdiye kadar özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya'nın ilgisini çekti. Rosatom, şu anda ise ikinci nesil Yüzer Güç Ünitesi üzerinde çalışıyor. Örnek olarak Optimize Edilmiş Yüzer Güç Üniteleri seri halinde üretilecek ve ihracata hazır olacak.

FNPP hakkında:

FNPP, Rusya Federasyonu'nun ulaşımı güç olan bölgelerine nakil altyapısı, arazi yapısı ve taşıma için gereken yakıt parasının konu dışı bırakıldığı bir yöntemle elektrik tedarikini sağlamak üzere tasarlandı. Fosil yakıttan elde edilen elektrik üretimi maliyetinin yüzde 40 kadarını kömür, yağ ve gaz maliyeti ve bunların sevkiyat maliyetleri oluşturur. Bu oran ulaşımı zor alanlar için daha da yüksektir. Küçük boyutlu, hafif ve sabit maliyetli FNPP bu gibi pek çok sorunun üstesinden geliyor. Bu küçük nükleer reaktör, yakıt takviyesine ihtiyaç duymadan 3 ile 5 yıl kadar kesintisiz çalışabiliyor. Böylece elektrik üretim maliyeti belirgin olarak düşüyor.

Reaktörler özellikle de geniş kıyı şeridi, güç kaynağı sıkıntısı ve elektrik şebekelerine ulaşım sıkıntısı olan bölgelerde çalışma potansiyeline sahip. Santral, kıyı boyunca herhangi bir noktaya taşınıyor ve var olan elektrik şebekelerine bağlanıyor.