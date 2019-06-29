Son Dakika Haberleri: Dünyanın izlediği çevre konferansı İstanbul'da
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Dünyanın izlediği çevre konferansı İstanbul'da

1 saat önce

Türkiye'de ilk defa düzenlenecek dünyaca ünlü Caretakers of the Environment Uluslararası Çevre Konferansı, 1 Temmuz'da TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Dünyanın izlediği çevre konferansı İstanbul'da, System.String[]

Bu yıl tüm dünyada 'megakent' olarak bilinen İstanbul'da düzenlenecek olan konferansın teması "Büyük Şehirde Sürdürülebilir Yaşam" olarak seçildi. Konferansa Türkiye, Amerika, Rusya, Portekiz, Polonya, Endonezya, Japonya, Hong Kong, Tayvan, Güney Afrika, Malavi, Meksika, Danimarka ve İsveç'ten toplam 232 lise öğrencisi ve öğretmen katılacak.

Küreselleşen dünyada teknolojinin hızı, tüketim ihtiyaçlarını da farklılaştırdı. Kentlerdeki yaşam koşulları da buna göre şekilleniyor. İnsanların tüketim hızı ve farklılaşan ihtiyaçları ise çevreye uyum gösterme konusunda ülkeden ülkeye değişiyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için çevre odaklı projeler geliştirilmesinde önemli bir etkinliği olan Caretakers of the Environment Uluslararası Çevre Konferansı bu kez Türkiye'de düzenlenecek.

Temanın nedeni İstanbul

Farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarına ve güncel çevre sorunlarına farkındalık sağlamalarına olanak tanıyacak ortamlar yaratmayı hedefine koyan konferansın 33'üncüsünün ev sahipliğini ise TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi üstlendi. 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak konferansın bu yılki teması "Büyük Şehirde Sürdürülebilir Yaşam". Konferansa bu yıl,Türkiye, Amerika, Rusya, Portekiz, Polonya, Endonezya, Japonya, Hong Kong, Tayvan, Güney Afrika, Malavi, Meksika, Danimarka ve İsveç'ten toplam 232 lise öğrencisi ve öğretmen katılacak.

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:51 Kaynak: Bültenler
İsveç, Türkiye, İstanbul, Güncel
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