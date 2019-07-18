Dünyanın kahve krizi tuttu!
1 saat önce
Uluslararası piyasalarda 1 dolar/pound ile 10 yılı aşkın sürenin düşük seviyelerine inen fiyatlar dünyadaki 25 milyonu aşkın kahve üreticisini vurdu.
Uluslararası piyasalarda 1 dolar/pound ile 10 yılı aşkın sürenin düşük seviyelerine inen fiyatlar dünyadaki 25 milyonu aşkın kahve üreticisini vurdu. Brezilya
, Kolombiya
gibi önde gelen üreticiler bir birlik oluşturarak taban fiyat oluşturulmasını gündeme getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:07
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