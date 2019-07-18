Son Dakika Haberleri: Dünyanın kahve krizi tuttu!
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Dünyanın kahve krizi tuttu!

1 saat önce

Uluslararası piyasalarda 1 dolar/pound ile 10 yılı aşkın sürenin düşük seviyelerine inen fiyatlar dünyadaki 25 milyonu aşkın kahve üreticisini vurdu.

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Uluslararası piyasalarda 1 dolar/pound ile 10 yılı aşkın sürenin düşük seviyelerine inen fiyatlar dünyadaki 25 milyonu aşkın kahve üreticisini vurdu. Brezilya, Kolombiya gibi önde gelen üreticiler bir birlik oluşturarak taban fiyat oluşturulmasını gündeme getirdi.
Kolombiya, Brezilya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:07 
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