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Dünyanın kayısı başkenti'nde hasat başladı - Son Dakika

Dünyanın kayısı başkenti'nde hasat başladı

16.06.2021 08:42
Dünyanın kayısı başkenti'nde hasat başladı, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında hasat kentin Kale ilçesinde başladı.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8,5 milyonuna sahip ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor. "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında ilk hasat Kale ilçesinde başladı.

Kale İlçesindeki hasada AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu( MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve Kale Belediye Başkanı Murat Koca katıldı. Milletvekili Öznur Çalık, Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Malatya'dan geçen yıl 100 ülkeye 90 bin 317 ton kuru kayısı satılarak 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandığını belirterek, kayısıdaki bu yıl ihracat hedefinin 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

ÇALIK: MALATYA KAYISIMIZ AROMASI VE LEZZETİYLE FARKLIDIR

Çalık, kayısının tüketiciye sunumuna kadarki sürecinin yoğun emek verilerek zahmetli olduğunu kaydetti. Milletvekili Çalık, "Besin değerinin yüksek olmasının yanı sıra aroması ve lezzeti ile de Malatya kayısımız çok farklıdır. Malatya kayısısının aromasını, lezzetini hiçbir şehirde üretilen kayısıda bulamazsınız. Kuru kayısı üretiminde dünya lideriyiz fakat yaş kayısıyı daha çok tüketicilerimize sunmak zorundayız.Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Soğuk hava depolarını ve lisanslı depolarımızı kurduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ÇALIK: TMO KAYISILARI ALMAYA HAZIR

Kayısının Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) tarafından alınmasında Malatya için bir milat olduğunu ifade eden Çalık, "Benim de siyaset yaptığım dönemin en önemli nişanesidir. Kayısı üreticimizin anlının, aklının ve elinin terinin sonunda gerçek manada değer bulmasının göstergesidir. Toprak Mahsulleri Ofisi ilk kez Malatya'da geçen yıl kayısı alımı yaptı. 4 numaralı sarı kayısıyı 21 TL'den aldı. 35 liraya kadar üreticiden alınan 1 numaralı kayısılarımız oldu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr.Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisinin bu sene kayısı alımları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ile görüşmelerimizi yaptık. Kayısı fiyatlarımız şuan iyi gidiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi kayısıları almaya hazır ve Malatya çiftçimizi asla darda bırakmadı ve bırakmayacak. Bunu bütün firmalar bilsinler ve üreticilerimizin elindeki kayısıları ucuza almaya asla kalkmasınlar. Toprak Mahsulleri Ofisi kapıda." şeklinde konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ: HASADINIZ BEREKETLİ OLSUN

Daha sonra Milletvekili Öznur Çalık, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile telefonla görüşerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısıyı alması Malatya'mız için bir milat. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere size çok teşekkür ediyoruz. 2021 yılı kayısı hasadını Kale ilçemizde yapıyoruz. Kayısımız bu yılda gerekli destekleri alacaktır" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise "Malatyalı ve Kaleli hemşerilerimizin 2021 yılı kayısı hasadını tebrik eder, bol bereketli olmasını diliyorum. Üreticilerimiz üretmeye devam etsin. Destek bizden, gayret sizden ve bereket Allah'tan diyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ÖZCAN: KAYISIYA CİDDİ YATIRIMLAR YAPILDI

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Dünya kayısı başkenti Malatya'mızın bereketli topraklarında el emeği göz nuru ile yetiştirilen 2021 yılı kayısı hasat dönemi hayırlı olsun. Kayısı bu yıl üreticimiz açısından, ülke ekonomisi açısından yüksek miktarda döviz girdisi sağlayan ve şehir ekonomisini de ayakta turan bir ürün olarak tarih yazacak. Bu yıl hedef 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedefi koyduk. 2020 yılında Cumhurbaşkanımızın destekleri ile kayısıya ciddi yatırımlar yapıldı. Lisanslı kuru kayısı deposu hayata geçirilirken, bir taraftan da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürüne alım müdahaleleri kararı çıktı. Üreticilere güven geldi. 2020 yılında kayısıya yapılan yatırımların karşılığını alıyoruz. Bundan sonra kayısı da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Üreticimiz ürettiği bu ürüne bizden daha çok sahip çıkacak" dedi. Başkan Ramazan Özcan, Bakan Pakdemirli'ye, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizin sayenizde ve milletvekilimiz Öznur Çalık sayesinde kayısı ihracatında istikrarlı bir dönem geçiriyoruz. Bu yıl yine yardım ve desteklerinizi bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin istikrarlı alım politikalarını devamını sizden tekrar bekliyoruz. Biz kayısıya verdiğiniz desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Kale Belediye Başkanı Murat Koca ise, "Kayısı Malatya ekonomisinin can damarını oluşturmaktadır. Malatya'mızın ilk kayısı hasadını Kale ilçemizde yapıyoruz. 2021 yılı kayısı hasadının ilimize ve üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli olmasını dilerim" diye konuştu.

Dünyanın kayısı başkenti'nde hasat başladı

Avrupa Birliği, Türkiye, Malatya, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dünyanın kayısı başkenti'nde hasat başladı - Son Dakika


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