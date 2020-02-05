Dünyanın konuştuğu gemiyle ilgili detaylara İHA ulaştı - Son Dakika

Korona virüsü şüphesi ile Japonya'da karantinaya alınan gemideki bir yolcuya İHA ulaştı. 14 gün süreyle kamaralardan dışarıya çıkmalarına izin verilmeyeceğini kaydeden yolcu, karantina koşullarının iyi olduğunu söyledi.

Japonya'da korona virüsü şüphesi ile karantinaya alındıktan sonra 10 yolcusunda virüs tespit edilen Diamond Princess adlı gemideki bir yolcuya İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Adının saklı tutulması koşuluyla konuşan 30'lu yaşlardaki Japonya vatandaşı yolcu, karantina süreci ile ilgili son bilgileri mahsur kaldığı odadan anlattı. Virüs endişesi nedeniyle gemidekilerin kamara dışına çıkışına 14 gün süreyle izin verilmeyeceğini kaydeden yolcu, yemek, su ve genel sağlık problemleri için gereken ilaçlar gibi zorunlu ihtiyaçların gemi personeli tarafından odalara getirildiğini söyledi. Yolcuların zorunlu ihtiyaçlarını verilen telefon numaraları ya da kapı önlerindeki posta kutularına bıraktıkları talep formları ile yetkililere ilettiği öğrenilirken, ayrıca tüm yolculara internet bağlantısı ve daha fazla televizyon kanalına erişim sağlandığı ifade edildi.

KARANTİNA ŞARTLARI İYİ

Adını açıklamak istemeyen yolcu, gemideki personelin yaklaşımı ve hizmet koşulları itibariyle karantina şartlarının iyi olduğu belirtti. Kendisinde virüs belirtisi olmadığını ancak buna rağmen ateş ölçümü yapılarak olası risklerin saptanmaya çalışıldığını kaydeden yolcu, enfekte olmayan kişiler için maske ve hijyen kiti gibi önlemlere ise başvurulmadığını ifade etti. İHA'ya konuşan yolcu, yan kamaradan sürekli gelen öksürük sesinden ise endişe duyduğunu söyledi.

KARANTİNA SÜRECEK

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemideki 10 yolcuda virüse rastlanmış, daha önce kademeli olarak sonlandırılacağı belirtilen karantinanın virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı.

(İHA)