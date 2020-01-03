Dünyanın konuştuğu kaçışla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevkedildi - Son Dakika
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Dünyanın konuştuğu kaçışla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevkedildi

6 saat önce

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.

Dünyanın konuştuğu kaçışla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevkedildi, System.String[]

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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