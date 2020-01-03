Son Dakika › Güncel › Dünyanın konuştuğu kaçışla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevkedildi - Son Dakika
Dünyanın konuştuğu kaçışla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevkedildi
6 saat önce
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi.
Son Dakika İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor