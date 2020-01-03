DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Son Dakika

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DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
6 saat önce
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevki
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