DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYEDE (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika

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DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYEDE (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)
6 saat önce
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
İstanbul DHA/ İSTANBUL, DHA - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlananlar Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin polis merkezinden çıkışları)
-Şüphelilerin adliyeye girişleri
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