Dünyanın konuştuğu olayda İstanbul'da gözaltılar (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyanın konuştuğu olayda İstanbul'da gözaltılar (2) - Son Dakika

Dünyanın konuştuğu olayda İstanbul'da gözaltılar (2)

6 saat önce

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Dünyanın konuştuğu olayda İstanbul'da gözaltılar (2), System.String[]

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu belirtildi.


İstanbul, Japonya, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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