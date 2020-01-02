DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (2) - Son Dakika
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DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (2)

6 saat önce

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (2), System.String[]

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'nda yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv


İstanbul, Japonya, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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