Son Dakika › Güncel › DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (2) - Son Dakika
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (2)
6 saat önce
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'nda yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü:
------
-Arşiv
Son Dakika Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan CEO'su Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık Nissan'ın firari eski Başkanı için, Interpol'den tutuklama emri Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü