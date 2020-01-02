Dünyanın konuştuğu olayda İstanbul'da gözaltılar (3) - Son Dakika

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a

İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiası üzerine İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ghosn'un kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla özel bir hava yolu şirketi çalışanı uçaktaki 4 pilot, özel yer hizmetleri şirketinin 2 çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi