Dünyanın korona virüs mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Dünyanın korona virüs mücadelesi sürüyor

Dünyanın korona virüs savaşı sürerken vaka sayısı 6 milyona yaklaştı.

Dünyanın korona virüs savaşı sürerken vaka sayısı 6 milyona yaklaştı. ölüm oranında ise başı hala ABD çekiyor. Virüs şu ana kadar yaklaşık 6 milyon kişiye bulaştı, 360 binden fazla insan hayatını kaybetti. İyileşen sayısıysa oldukça fazla, o da yaklaşık 2 buçuk milyon. Ölü sayısında halen başı 100 bin ile ABD çekiyor. Onu, İngiltere, İtalya ve Brezilya takip ediyor. Hindistan ise son günlerde vaka sayısındaki rekor artışla gündemde. Zira, son 24 saatte 7 bin 466 vakanın görüldüğü açıklandı.Bazı ülkelerde tedbirler gevşetiliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu Belçika'da ilkokullar ve anaokullarının tam kapasite açılıyor. Alınan bu yeni kararla Belçika'da eğitimde daha kapsamlı bir normalleşme sürecine girilmiş olacak.

(İHA)

Dünyanın korona virüs mücadelesi sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın korona virüs mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

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