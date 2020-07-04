Dünyanın korona virüsle mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Yeni tip corona virüs salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 11 milyonu geçerken, 526 bin kişi hayatını kaybetti, 6 milyondan fazla kişi ise iyileşti.Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyona yaklaşırken, onu 1 buçuk milyon vakayla Brezilya takip ediyor. İkinci dalga etkisine giren İsrail'de de günlük vaka sayısı ilk kez bini aştı. İkinci dalganın görüldüğü bir diğer yer de Japonya. Ülkede iki ayın ardından ilk kez virüs 200'den fazla kişide tespit edildi. Hindistan'da Covid-19'a karşı geliştirilen ikinci aşı adayına, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay verildi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında görülen vakaların bir haftada yüzde 28 artış gösterdiğini açıkladı.

(İHA)