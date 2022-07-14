"Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor" yarışması başladı - Son Dakika
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"Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor" yarışması başladı

14.07.2022 19:08
"Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor" yarışması başladı

15 Temmuz Derneği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor" yarışması başladı.

15 Temmuz Derneği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor" yarışması başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz destanını unutmamak ve unutturmamak için o gecenin kahramanlarına yazılacak mektupların bir araya getirileceği projeyle 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve geleceğe aktarılması hedefleniyor.

Ortaokul ve lise öğrencileri "www.dunyaninmektubu.com" sitesine girip, formu doldurarak mektuplarını yarışmaya gönderebilecek.

15 Temmuz kahramanlarına yazılan mektuplar önce ön jürinin, ardından ana jürinin değerlendirmesinden geçtikten sonra kazananlar belli olacak. Yarışmanın sonuçları 2023'te kamuoyuyla paylaşılacak.

"Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor" yarışmasıyla ilgili Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde basın lansmanı gerçekleştirilecek.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Dernek Başkan Vekili Tarık Şebik'in katılacağı lansmanda yarışmanın detayları ve amacı paylaşılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor' yarışması başladı - Son Dakika

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