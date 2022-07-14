Dernekten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz destanını unutmamak ve unutturmamak için o gecenin kahramanlarına yazılacak mektupların bir araya getirileceği projeyle 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve geleceğe aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor' yarışması başladı - Son Dakika

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