Dünyanın merkezinde sessizlik hakim - Son Dakika

Dünyanın merkezinde sessizlik hakim
06.12.2020 10:19
Korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dünyanın merkezi olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hititler'e başkentlik yapan Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dünyanın merkezi olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hititler'e başkentlik yapan Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ve araçlar hariç trafikte hiçbir araç bulunmazken, park ve bahçeler de sessizliğe büründü. Kent merkezinde önceden kalabalık olan Gazi ve İnönü caddeleri ıssız kalırken, ana arterlerde sadece kuşlar ve sokak hayvanlarının olduğu görüldü. Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor. - ÇORUM
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