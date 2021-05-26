"Dünyanın nazar boncuğu" Meke Gölü yeniden hayat bulacak - Son Dakika

"Dünyanın nazar boncuğu" Meke Gölü yeniden hayat bulacak

26.05.2021 11:17

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yapılan çalışma doğrultusunda, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden gölü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yapılan çalışma doğrultusunda, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden gölü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacağını bildirdi.

Karapınar-Ereğli kara yolunun 7. kilometresindeki, kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yaptığı ve büyüleyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan gölde, geçmişte 12 metre derinliğinde su bulunuyordu.

Son yıllarda ise Meke Gölü, küresel ısınma, bölgede sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin azalmasıyla kuruma noktasına geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Meke Gölü'nün su potansiyelinin artırılması ve eski ihtişamına kavuşması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine, Meke Gölü'nün kuraklığın etkisiyle son yıllarda kuruma noktasına geldiğini hatırlattı.

Gölün, dünyada ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olduğunu dile getiren Kurum, "Hatırlıyorum önceden Meke Gölü'nde metrelerce derinliğinde su vardı. Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırdığı bu göle eskiden insanlar kamp yapmaya gelirdi. Turistler bu gölün büyüleyici manzarasına hayran kalır ve burada fotoğraf çektirirdi. Ancak zamanla gerek iklim değişikliğinin gerek kuraklığın etkisi gerekse tarımsal sulamaya bağlı olarak yer altı sularının çekilmesi gölü kuruma noktasına getirdi." ifadelerini kullandı.

Çözüm önerileri tartışıldı

Kurum, gölün eski görüntüsüne yeniden kavuşması için paydaşlarla ortak bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bakanlık olarak bu duruma kayıtsız kalmadıklarını ve hemen bir çalışma başlattıklarını dile getiren Kurum, bu kapsamda Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesinden yetkililer, Hacettepe Üniversitesi ile Konya Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin bir araya geldiğini, Meke Gölü'nün su potansiyelini artıracak çözüm önerilerini tartıştığını bildirdi.

Göle, "içme suyu" kalitesinde arıtılmış su verilecek

Kurum, hayata geçirilecek projeyle Meke Gölü'nün eski cazibesine kavuşacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nin içme suyu kalitesinde arıtılan suyunu, Meke Gölü'nü besleyen yer altı suyuna veriyoruz. Bu projeyle Meke Gölü eski günlerinde olduğu gibi büyüleyici ve ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşacak. Meke Gölü'ne can suyu olacağımız bu projeyle inşallah göl ve çevresi yeniden kamp yapanların ve turistlerin cazibe merkezi haline gelecek."

Günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacak

Kurum, Meke Gölü'ne su taşınacak atık su arıtma tesisinin, 8,5 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getirdi.

Projenin yatırım bedelinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğunu aktaran Bakan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atık su arıtma tesisinden, Meke Gölü'nü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşıyacağız. İnşallah bir yılın sonunda ise 2 milyon 532 bin metreküp suyu gölümüze taşımış olacağız. Ülkemizde arıtılan suların sadece yüzde 5'i kullanılıyor. Hedefimiz bu oranı artırmak. İklim değişikliğiyle ilgili 2030'larda, 2050'lerde artık tüm dünyada su savaşlarının meydana geleceği ve suyun çok daha kıymetli olacağı bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla mevcut sularımızı yeniden kullanacak adımları da atmak durumundayız. Biz de Meke Gölü'ndeki izolasyonu sağlayarak arıtma tesisimizdeki suyu bu gölümüze taşıyacağız. İnşallah farklı su kaynaklarıyla da burayı besleyerek Meke Gölü'nün daha da canlanmasını sağlayacak adımları atacağız."

Öte yandan fotoğraf ve doğa tutkunlarına her mevsim ayrı güzellikler sunan bölgede oluşan 350'den fazla obruk ile Meke Gölü'nün UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na kazandırılması için başlatılan çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Murat Kurum, Meke Gölü, Karapınar, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü yeniden hayat bulacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor

Son Dakika Haberleri
11:54 Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
11:48 Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
10:56 Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:53 Abdurrahim Albayrak, Real Madrid Başkanı Perez'den söz aldı! Gareth Bale bombası
10:49 İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!
Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde         
11:55
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor         
11:49
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:15
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!         
10:50
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 11:59:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dünyanın nazar boncuğu" Meke Gölü yeniden hayat bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement