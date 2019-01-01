Son Dakika Haberleri: Dünyanın Neresinde 9 Seçim Üst Üste Kaybedip..."

Dünyanın Neresinde 9 Seçim Üst Üste Kaybedip..."

1 saat önce

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz.

Dünyanın Neresinde 9 Seçim Üst Üste Kaybedip...
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Meşru değilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk gününde, AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarının tanıtım programına katıldı. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve Kılıçdaroğlu'nun kendisinin meşruiyetini sorguladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP'nin tabanı rahatlasın" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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