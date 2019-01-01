Dünyanın Neresinde 9 Seçim Üst Üste Kaybedip..."
1 saat önce
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz.
Kemal Kılıçdaroğlu
'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Meşru değilsin" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yeni yılın ilk gününde, AK Parti Ankara
Belediye Başkan Adaylarının tanıtım programına katıldı. Konuşmasında CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve Kılıçdaroğlu'nun kendisinin meşruiyetini sorguladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP'nin tabanı rahatlasın" diye konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
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