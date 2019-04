Dünyanın Okunabilir En Küçük Şiir Kitabı İzmir Kitap Fuarı'nda

İZMİR'de yaşayan yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan'ın ilk kez 1987 yılında kağıt zamlarını protesto etmek amaçlı yayınladığı daha sonra da 2018 yılında 0,9 gram ağırlığında, 4x6 milimetre boyutlarında üretilen dünyanın ilk okunabilir minyatür şiir kitabı İzmir Kitap Fuarı'nda Uluslararası Aktivist Sanatçılar Derneği standında sergileniyor. Ümit Yaşar Işıkhan'ın stantta sergilediği kibrit kutusu büyüklüğünden mercimek tanesi büyüklüğüne kadar yayınladığı farklı boyutlardaki minyatür kitaplar da yoğun ilgi gördü.



İzmir Kültürpark'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen 6 Nisan'da açılan 13 Nisan'da kapanacak olan Kitap Fuarı kitapseverler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.



Ümit Yaşar Işıkhan'ın ilk kez 1987 yılında kağıt zamlarını protesto etmek amacıyla yayınladığı, 6 ayrı boyuttaki minyatür kitapları fuarda sergiliyor. En son 2018 yılında Guiness Rekorlar Kitabı'na kazandırdığı 0,9 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 6 milimetre boyunda 72 sayfalık şiir kitabı da görenleri şaşırtıyor.



KAĞIT ZAMLARINI PROTESTO ETMEK İÇİN YAYINLADI



İlk minyatür kitabını 1987 yılında kağıt zamlarını protesto etmek için yayınladığını anlatan Işıkhan, şunları söyledi:



"O dönem her hafta kağıda zam geliyordu. Zaten biz öğrenci harçlığımızla edebiyat dergisi yayınlamaya çalışıyorduk. Zam geldi ve biz dergi yayınlamakta zorlanmaya başladık. Ben de bu durumu minyatür kitap yayınlayarak protesto etmek istedim. O dönemde yayınladığım şiir ve öykü kitapları bir kibrit kutusunun yarısı kadardı. Şiir kitabımı insan hakları derneğine bağışladım. Kitap dünyayı dolaştı. O dönemde bilgisayar, ofset baskı neredeyse hiç yoktu ve çok zor şartlarda bastık. O zaman ofset baskıda filmleri küçülte küçülte bastık. Montaj sırasında daha çok zorlandık. Dünyanın bu kitaptan haberi oldu ben de kitap sayesinde dünyayı gezdim. Türkiye'de ilk okunabilir minyatür kitabı ben yayınlamış oldum. Dünyada örnekleri var fakat Türkiye'de yoktu. Azerbaycan Minyatür Kitaplar Müzesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' kitabının minyatürünün yanında Türkiye'yi temsilen benim kitabım sergileniyor. Bu kitabın üzerine her geçen yıl yaklaşık yüzde 50 oranında kitap boyutunu küçülterek yeni kitaplar yayınladım. En son geçen yıl mercimek tanesi büyüklüğünde dünyanın ilk en küçük okunabilir kitabını yayınladım. Bu kitapla Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandım. Bundan daha küçüğünün olması mümkün değil, çünkü okunamaz. Fiyatı ise yaklaşık 2 bin TL. İlgi duyan, seven, koruyacak olan kişilerin almasını istiyorum. Bu kitabı dünyanın ünlü kütüphanelerinde sergilenmek üzere hediye edeceğim."



