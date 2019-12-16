Dünyanın öncü firması Eskişehir'den satın almak için geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyanın öncü firması Eskişehir'den satın almak için geliyor - Son Dakika

Dünyanın öncü firması Eskişehir'den satın almak için geliyor

6 saat önce

Yapı malzemeleri ve ev eşyaları marketler zincirinde Dünyanın öncü firması olan Travis Perkins Eskişehir'e geliyor.

Dünyanın öncü firması Eskişehir'den satın almak için geliyor, System.String[]

Yapı malzemeleri ve ev eşyaları marketler zincirinde Dünyanın öncü firması olan Travis Perkins Eskişehir'e geliyor.


Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 'nın kentte daha fazla iş getirmek ve ihracatı artırmayı sağlamak amacıyla dünya genelinde 30 binden fazla çalışanı ve yıllık cirosu 9 milyar Avro olan İngiltere firması ile Eskişehirli üreticileri bir araya getirmeyi hedefliyor.


İngiliz inşaat ev geliştirme perakendecisi, genel inşaat malzemeleri, kereste, sıhhi tesisat ve ısıtma, mutfak, banyo, peyzaj malzemeleri ve takım kiralama sektöründe hizmet veren firmanın Eskişehirli üreticilerden satınalma yapması planlanıyor. Bu kapsamda Eskişehir'de yeni iş birlikteliklerine başlanması amacı ile ESO'da Genel Sekreter Volkan Günaydın ile bir araya gelen Travis Perkins yetkilileri ile bir toplantı yapıldı.


Küresel arenada rekabet avantajları


Toplantıda, yapı malzemeleri ve ev eşyaları marketler zincirinin dünyadaki öncüsü Travis Perkins ile Eskişehirli firmaların olası iş birlikleri kurması halinde elde edilecek avantajlar değerlendirildi. Toplantıda; Eskişehirli firmalarının küresel arenadaki rekabet avantajı yakalamaları, yerel ve küresel kanallarda stratejik anlaşmalar yapmaları ve Portekiz, Belçika, Hollanda ve İrlanda gibi ülkelerde çeşitli sektörel derneklerle bağlantılar kurulması konuları konuşuldu. Bu doğrultuda ESO aracılığıyla Eskişehirli üreticiler ile bir araya gelmesi planlanan Travis Perkins'e tedarikçi olabilecek firmaların seçilmesi ve yeni iş bağlantılarının kurulması amacıyla ESO'da birebir görüşmeler yapılacak. - ESKİŞEHİR

İngiltere, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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