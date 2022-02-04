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Dünyanın önde gelen insani yardım ve afet lojistiği uzmanları İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Dünyanın önde gelen insani yardım ve afet lojistiği uzmanları İstanbul'a geliyor

04.02.2022 12:40
Dünyanın önde gelen insani yardım ve afet lojistiği uzmanları İstanbul'a geliyor

Kızılay Lojistik sponsorluğunda Kızılay Akademi ve Lojistik Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan 'Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi'nde insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmeler alanlarında uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırılacak.

Kızılay Lojistik sponsorluğunda Kızılay Akademi ve Lojistik Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan 'Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi'nde insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmeler alanlarında uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırılacak.

"Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi", Kızılay Akademi ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliğiyle Kızılay Lojistik sponsorluğunda, 09-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde online ve yüz yüze olarak İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türk Kızılay ev sahipliğinde düzenlenecek olan kongrede insani yardım konusundaki güncel araştırmalar, yenilikçi uygulamalar ve bu alanda yapılacak bilimsel çalışmalar tüm yönleriyle ele alınacak. Son yıllarda dünya genelinde sıklıkla karşılaşılan doğal ve doğal olmayan afetler, göç, salgın gibi krizler nedeniyle insani yardım faaliyetlerine yönelik ihtiyacın daha da artması kongrede tartışılacak konu başlıklarını son derece önemli hale getiriyor. "İnsani Yardım Lojistiği: Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar" ana teması ile düzenlenecek kongrede, insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmelerin ortaya konulması hedefleniyor. Kongrede; eğitim seminerleri, konferans ve panel oturumları, bilimsel araştırma sonuçlarının sunulacağı çalıştay oturumları, insani yardım lojistiğinde yaşanan sorunların tartışılacağı odak grup toplantıları ve insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalarda teknik inceleme, gezi ve ziyaretler gerçekleştirilecek.

ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU AÇILIŞ TÖRENİNDE YER ALACAK

Kongrenin ilk gününün açılış töreninde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve LODER Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da birer konuşma yapacaklar. Ayrıca birinci gün etkinliklerinde TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu gibi isimler de panel konuşmacısı olarak olarak kongrede yer alacaklar. Öte yandan kongre programı boyunca aralarında Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu (IFRC) Dünya Gıda Programı (WFP) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) gibi kuruluşlardan konuşmacılar da farkı konu başlıkları altında katılımcıları bilgilendirecek.


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Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyanın önde gelen insani yardım ve afet lojistiği uzmanları İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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