Dünyanın önde gelen otel yatırımcıları

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlenen "Tourism Investments Forum (TIF) 2020" (Turizm Yatırımcıları Forumu), 28-29 Ocak'ta küresel turizm yatırımcılarını İstanbul'da buluşturacak.

TTYD'den yapılan açıklamaya göre, dernek, düzenlediği forumla turizm yatırımlarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Dünyanın önde gelen turizm ve otelcilik gruplarının yönetim kurulu başkan ve üst yöneticileri forumda misafir ve konuşmacı olacak.

Açıklamada foruma katılacak isimler şöyle sıralandı:

"Dünyada 500'den fazla otele sahip Apple Group Yönetim Kurulu Başkanı Alex Zozaya, Fauchon Hotels Üst Yönecisi (CEO) Kack Olivier Chauvın, Room Mate Otelleri Kurucu ve CEO'su Kike Sarasola, Hoftel CEO'su Simon Allison, SBK Holdings Başkan Yardımcısı Luca Bandecchi gibi isimlerin yanı sıra dünyanın en önemli otelcilik know-how şirketi Questex'in CEO'su Alexi Khajavi, Corinthia Otelleri Başkan Yardımcısı Paul Pisani, Accor Lüks Oteller Avrupa Geliştirme Direktörü Davina Cisier, Minor Otelleri Başkan Yardımcısı Ramine Behnam, Louvre Otelleri Geliştirme Direktörü Saurabh Chawla."

TTYD, bu forumla Türk ve yabancı yatırımcılar arasında etkileşimin ve Türkiye'de turizm sektöründe marka penetrasyonunun artmasını, dolayısıyla turizm sektöründen elde edilen katma değer ve gelirin yukarılara çekilmesine bir basamak oluşturmayı amaçlıyor.

Turizm Yatırımları Forumu'nun her yıl düzenlenmesi bekleniyor.