Dünyanın önde gelen otel yatırımcıları "Turizm Yatırımları Forumu"na katılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünyanın önde gelen otel yatırımcıları 'Turizm Yatırımları Forumu'na katılacak - Son Dakika Ekonomi

Dünyanın önde gelen otel yatırımcıları "Turizm Yatırımları Forumu"na katılacak

6 saat önce

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlenen "Tourism Investments Forum (TIF) 2020" (Turizm Yatırımcıları Forumu), 28-29 Ocak'ta küresel turizm yatırımcılarını İstanbul'da buluşturacak.

Dünyanın önde gelen otel yatırımcıları

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlenen "Tourism Investments Forum (TIF) 2020" (Turizm Yatırımcıları Forumu), 28-29 Ocak'ta küresel turizm yatırımcılarını İstanbul'da buluşturacak.

TTYD'den yapılan açıklamaya göre, dernek, düzenlediği forumla turizm yatırımlarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Dünyanın önde gelen turizm ve otelcilik gruplarının yönetim kurulu başkan ve üst yöneticileri forumda misafir ve konuşmacı olacak.

Açıklamada foruma katılacak isimler şöyle sıralandı:

"Dünyada 500'den fazla otele sahip Apple Group Yönetim Kurulu Başkanı Alex Zozaya, Fauchon Hotels Üst Yönecisi (CEO) Kack Olivier Chauvın, Room Mate Otelleri Kurucu ve CEO'su Kike Sarasola, Hoftel CEO'su Simon Allison, SBK Holdings Başkan Yardımcısı Luca Bandecchi gibi isimlerin yanı sıra dünyanın en önemli otelcilik know-how şirketi Questex'in CEO'su Alexi Khajavi, Corinthia Otelleri Başkan Yardımcısı Paul Pisani, Accor Lüks Oteller Avrupa Geliştirme Direktörü Davina Cisier, Minor Otelleri Başkan Yardımcısı Ramine Behnam, Louvre Otelleri Geliştirme Direktörü Saurabh Chawla."

TTYD, bu forumla Türk ve yabancı yatırımcılar arasında etkileşimin ve Türkiye'de turizm sektöründe marka penetrasyonunun artmasını, dolayısıyla turizm sektöründen elde edilen katma değer ve gelirin yukarılara çekilmesine bir basamak oluşturmayı amaçlıyor.

Turizm Yatırımları Forumu'nun her yıl düzenlenmesi bekleniyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'a zemin+3'ü geçmeyecek binalar yapılacak
TESK, deprem bölgesindeki vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesini talep etti Depremin ardından merak konusu oldu! Elazığ ve Malatya'da kaç konutun deprem sigortası var? Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:47:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın önde gelen otel yatırımcıları "Turizm Yatırımları Forumu"na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]