Dünyanın önde gelen pentatleri Alanya'da bir araya geliyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, dünyanın önde gelen pentatlerini 15-30 Kasım 2020 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek 'Türkiye Modern Pentatlon Uluslararası Antrenman Kampı'nda bir araya getiriyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), dünyanın önde gelen pentatletlerini 15-30 Kasım 2020 tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek uluslararası nitelikli bir kampta buluşturacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, modern pentatlon sporcularına yönelik düzenlemeyi planladıkları uluslararası kampın, birçok alanda olduğu gibi Covid-19 sürecinin olumsuz etkilediği spor ekosistemi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dünyada başarılar elde etmiş modern pentatlon sporcuları için Türkiye'de uluslararası bir kamp organize edeceklerini belirten Doç. Dr. Çakır, kampın pandemi etkisiyle sportif performansı düşen pentatletler için moral ve motivasyon sağlayacağını söyledi ve "Bu kampı, milli sporcularımızın dünyanın en iyi pentatletleri ile bir araya gelmeleri ve birlikte antrenman deneyimi yaşamaları açısından önemli buluyoruz" dedi.

Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, kampın sporcular nezdinde ülkenin tanıtımına katkı sunacağı gibi, Türkiye'nin modern pentatlon alanındaki prestijini de artıracağını ve ülkemizin önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğu mesajını da vereceğini ifade etti.

150'ye yakın sporcu katılacak

Alanya'da yapılacak 'Türkiye Modern Pentatlon Uluslararası Antrenman Kampı'na, milli sporcuların yanı sıra Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'ne (UIPM) üye ülkelerden 4 kadın 4 erkek sporcu, 2 teknik ekip ve 1 federasyon yetkilisi olmak üzere ülke başına 11 kişiden oluşan delegasyonla katılım gerçekleştirilebilecek.

Antrenman kampına katılacak dünyanın en iyi pentatletleri, TMPF ve UIPM'in yayınladığı pandemi önlemlerine uygun olarak hazırlanan tesislerde; yüzme, atıcılık, koşu ve eskrim branşlarında birlikte çalışma fırsatı bulacak.

'Türkiye Modern Pentatlon Uluslararası Antrenman Kampı'na, 150'ye yakın modern pentatlon sporcusunun katılması bekleniyor. - İSTANBUL