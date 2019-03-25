Son Dakika Haberleri: "Dünyanın örnek alacağı acil sağlık sistemimiz var"

"Dünyanın örnek alacağı acil sağlık sistemimiz var"

14 dakika önce

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, "Türkiye'de 5 bin ambulans, 17 helikopter ve 4 uçakla hizmet veriliyor" açıklamasında bulundu.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, " Türkiye'de 5 bin ambulans, 17 helikopter ve 4 uçakla hizmet veriliyor" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:41 

Türkiye, Korkut, Ekonomi
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