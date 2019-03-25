"Dünyanın örnek alacağı acil sağlık sistemimiz var"
14 dakika önce
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, "Türkiye'de 5 bin ambulans, 17 helikopter ve 4 uçakla hizmet veriliyor" açıklamasında bulundu.
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut
, " Türkiye
'de 5 bin ambulans, 17 helikopter ve 4 uçakla hizmet veriliyor" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:41
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