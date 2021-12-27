Dünyanın Ortak Dili "Hz. Mevlana" - Son Dakika
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Dünyanın Ortak Dili "Hz. Mevlana"

27.12.2021 01:16
Dünyanın Ortak Dili "Hz. Mevlana"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu ile Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihane'sini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından 10. Uluslararası Balkan Coğrafyası Çanakkale'de Buluşuyor etkinliği kapsamında Gelibolu Mevlevihane'sinde Hz. Mevlana'nın 748.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu ile Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihane'sini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından 10. Uluslararası Balkan Coğrafyası Çanakkale'de Buluşuyor etkinliği kapsamında Gelibolu Mevlevihane'sinde Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Töreni gerçekleştirildi.

Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Töreni Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya YANIK ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili -Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN'ın mesajlarının okunması ile başladı.

Anma töreninde; Vali İlhami AKTAŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat FEYZİÇ, Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cazim HADZİMEJLİC ve Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat AHMET tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi ilahi grubu eşliğinde Bosnalı ses sanatçısı Armin Muzafferina ve Bosna Hersek İlahi Grubu tarafından ilahiler okundu.

Vali İlhami AKTAŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat ÖNDER, Gelibolu Kaymakamı Bekir ABACI, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa ÖZACAR, Karadağ Azınlıklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Emir DACİC, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat FEYZİÇ, Yunanistan Sabık Rodop Milletvekili Ahmet HACIOSMAN, Balkan coğrafyasından gelen protokol üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı anma programında, Mevlevi semazenleri tarafından sema zikri gerçekleştirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Dünyanın Ortak Dili 'Hz. Mevlana' - Son Dakika

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