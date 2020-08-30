Dünyanın salgınla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Dünyanın korona virüsle mücadelesi sürüyor. Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyonu bulurken, 900 bine yakın insan hayatını kaybetti. Virüs saptanan 17 milyon 302 bin 409 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 773 bin 674 aktif vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 96 bin 688 kişide Kovid-19 tespit edildi,

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler ;

BREZİLYA

HİNDİSTAN

RUSYA

PERU

GÜNEY AFRİKA

KOLOMBİYA

MEKSİKA

İSPANYA

ŞİLİ

ARJANTİN

İRAN

İNGİLTERE

Ölü sayısının en fazla olduğu ilk üç ülke ise ABD, Brezilya ve Meksika.

(İHA)