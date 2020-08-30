Dünyanın salgınla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Dünyanın korona virüsle mücadelesi sürüyor. Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyonu bulurken, 900 bine yakın insan hayatını kaybetti. Virüs saptanan 17 milyon 302 bin 409 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 773 bin 674 aktif vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 96 bin 688 kişide Kovid-19 tespit edildi,
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler ;
BREZİLYA
HİNDİSTAN
RUSYA
PERU
GÜNEY AFRİKA
KOLOMBİYA
MEKSİKA
İSPANYA
ŞİLİ
ARJANTİN
İRAN
İNGİLTERE
Ölü sayısının en fazla olduğu ilk üç ülke ise ABD, Brezilya ve Meksika.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:02 - Kaynak: İHA
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