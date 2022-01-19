Üye Girişi
Dünyanın sandalyesini üretti şimdi Avrupa sahnesine çıkıyor - Son Dakika

Dünyanın sandalyesini üretti şimdi Avrupa sahnesine çıkıyor

19.01.2022 14:19
Dünyanın sandalyesini üretti şimdi Avrupa sahnesine çıkıyor

Yüzlerce sandalye tasarımıyla dünya markası olan Bursalı firma, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı IIFF 2022'de boy gösterecek.

Yüzlerce sandalye tasarımıyla dünya markası olan Bursalı firma, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı IIFF 2022'de boy gösterecek.

Bursa'da dünya markası olmayı başaran Dawood, 800'den fazla katılımcı ve 3 binden fazla markanın yer alacağı Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı IIFF 2022'de ziyaretçilerini ağırlayacak. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Yılmaz, " İstanbul'da 25-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda 10 numaralı salonda 1005/A nolu stantta yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi ağırlayacağız.

Türkiye ekonomisine katkılarını her yıl artıran ve 2021'de 4,28 milyar dolar ihracat gerçekleştiren mobilya sektörü, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olacak IIFF 2022'de, 6 milyar dolarlık mobilya ihracat hedefi için 2022'ye büyük bir başlangıç yapacak. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğinde düzenlenecek IIFF 2022 ile dünya mobilya sektörü, rotasını Türkiye'ye çevirecek. Türkiye mobilya sektörünün 36 bin üreticisi en son ürün, tasarım ve modellerini sergileyecek" dedi.

Avrupa'nın en önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl'de yaklaşın 4 bin metrekare kapalı alanda üretim serüvenin devam eden Dawood çeyrek asırda ürettiği on binlerce sandalye ile milyonlarca kişinin hayatında yer edindiğini belirten Yılmaz, "Eşsiz formlar ortaya çıkarmak için kalite ve güven ilkelerimizden asla vazgeçmiyoruz. Güçlü üretim tekniklerimiz ve detaylı işçilik ile özenle ürettiğimiz tüm sandalye tasarımlarımızla sektörde farkımızı ortaya koyuyoruz. Dawood olarak hayal etmenin en modern ve orijinal halini sizlere sunuyoruz. 25 yıllık tecrübemizle, ahşaba şık formlar kazandırıyoruz. Kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü tasarım kabiliyetlerimizi sandalye üretiminde kullanarak tasarım anlayışını üst segmentlere taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürün çeşitliliğinden bahseden Aytekin Yılmaz, "Üretim hacmimizin çok büyük bir bölümünü özenle tasarlayıp ürettiğimiz sandalyeler oluşturuyor. Türkiye'nin önde gelen birçok mobilya firması ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Önemli markaların yemek odası takımlarına özel sandalyeler imal ediyoruz. Bunun yanı sıra sandalye, masa, berjer, bench, özel ölçü koltuklar tasarlayıp üretiyoruz. Özel ölçü ve konsept tasarımlar üzerinde çalışabiliyoruz. Hizmet alanımızın sınırı yok. Kafe, restoran, otel, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, okullar kısacası tüm alanlarına uygun tasarımlarımızla hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Dünyanın sandalyesini üretti şimdi Avrupa sahnesine çıkıyor
Dünyanın sandalyesini üretti şimdi Avrupa sahnesine çıkıyor

YORUMLAR
500

İstanbul, Türkiye, Bursa, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın sandalyesini üretti şimdi Avrupa sahnesine çıkıyor - Son Dakika


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız         
16:09
12 yaşındaki çocuk direksiyona geçti, kaza geliyorum dedi: 2 yaralı 12 yaşındaki çocuk direksiyona geçti, kaza geliyorum dedi: 2 yaralı         
16:05
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
"İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video         
10:21
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
15:06 Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı
15:03 Aydın Söke'de skandal prim vurgunu: Ticaret Borsası Başkanı ve oğlu gözaltında
14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın sandalyesini üretti şimdi Avrupa sahnesine çıkıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement