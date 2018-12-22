Dünyanın Şaşırtıcı En Yüksek 10 Heykeli

Dünyanın en yüksek heykeli sizce hangisi ve nerede?

Dünyanın en yüksek heykeli sizce hangisi ve nerede? Amerika'daki Özgürlük heykeli mi yoksa Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli mi? Bu iki heykel dünyanın en etkileyici heykellerinden ancak onlardan daha büyük ve görkemli heykeller de var. Gelin dünyanın en yüksek heykellerine birlikte bakalım.

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