Dünyanın "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Asahi denize iniyor - Son Dakika
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Dünyanın "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Asahi denize iniyor

20.04.2022 07:14
Dünyanın "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Asahi denize iniyor

Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inecek.

Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inecek.

Tamamıyla elektrikli 62 metre uzunluğundaki Asahi, Nisan ayı sonunda Tokyo Körfezi'ne açılacak.

Alışılagelen yük gemilerine kıyasla daha az gürültü ve titreşime yol açan Asahi bünyesinde daha fazla mürettebatı barındırabiliyor.

Toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.

Sıfır emisyona sahip Asahi'nin üretim projesi sahibi e5 Lab, yakın gelecekte elektrikli feribotlar ile hidrojenle çalışan yakıt pilli römorkör geliştirmeyi hedefliyor.

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Japonya, Tokyo, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyanın 'sıfır emisyonlu' ilk yük gemisi Asahi denize iniyor - Son Dakika


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