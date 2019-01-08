Dünyanın Soğuk Cenneti - Norveç
46 dakika önce
Merhaba ben Engin, Norveç bir çok özelliğiyle kendisini dünyanın diğer ülkelerinin dışında tutuyor.
Merhaba ben Engin, Norveç
bir çok özelliğiyle kendisini dünyanın diğer ülkelerinin dışında tutuyor. Hatta bu nedenle Avrupa Birliği
'ne girmeyi bile kabul etmediler. Peki Norveç'i bu kadar güzel yapan ne ? İyi seyirler.
bana instgramdan ulaşabilirsiniz : https://goo.gl/V8fDQ8
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:41 Kaynak: Youtube
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
İran'da Kaya Büyüklüğünde Kaçak Altın Ele Geçirildi
Emine Erdoğan, Paralı Poşet Uygulamasını Değerlendirdi