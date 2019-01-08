Son Dakika Haberleri: Dünyanın Soğuk Cenneti - Norveç

Dünyanın Soğuk Cenneti - Norveç

46 dakika önce

Merhaba ben Engin, Norveç bir çok özelliğiyle kendisini dünyanın diğer ülkelerinin dışında tutuyor.

Merhaba ben Engin, Norveç bir çok özelliğiyle kendisini dünyanın diğer ülkelerinin dışında tutuyor. Hatta bu nedenle Avrupa Birliği'ne girmeyi bile kabul etmediler. Peki Norveç'i bu kadar güzel yapan ne ? İyi seyirler.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:41 Kaynak: Youtube

Avrupa Birliği, Norveç, Genel
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