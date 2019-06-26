Dünyanın sonuna yolculuk
2 saat önce
New Yorklu sanatçı Nicholas Gannon'ın hem yazıp hem resimlediği, dünyada birçok dile çevrilip 14 ülkede yayımlanan iki kitaplık sevilen seri "Doldrums", serinin ilk kitabıyla Türkiye'de genç okurla buluşuyor!
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:01 Kaynak: Bültenler
Archer Helmsley büyük bir maceraya atılmak için can atar. Fakat evinden bile çıkamazken maceraya nasıl atılabilir ki? Archer, ünlü birer kâşif olan büyükannesiyle büyükbabasının türlü gariplikler ve hazinelerle dolu evinde büyümüştür. Kendisi de onlar gibi büyük maceralara atılacağı günü sabırsızlıkla bekler. Fakat büyükannesiyle büyükbabasının bir buzdağında kaybolduklarının haberini alınca, Archer'ın annesi aşırı korumacı davranır ve oğlunun evden çıkmasına bile zar zor izin verir.
Neyse ki Archer'ın Adélaide Belmont ve Oliver Glub gibi arkadaşları vardır. Hep birlikte, Archer'ın büyükannesiyle büyükbabasını kurtarmak için bir plan yaparlar. Görünüşte iyi bir plandır bu... Fakat hiçbir şey umdukları gibi gitmez.
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