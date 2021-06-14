Üye Girişi
Dünyanın sütü Türkiye'den gidiyor - Son Dakika

Dünyanın sütü Türkiye'den gidiyor

14.06.2021 12:13
Dünyanın sütü Türkiye'den gidiyor, System.String[]

Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri olan Aynes Gıda'nın yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta rekor kırdığı açıklandı.

Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri olan Aynes Gıda'nın yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta rekor kırdığı açıklandı. Şirketin TMSF'ye devrolması sonrası işlenmiş süt miktarı yüzde 100 arttı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Türkiye'den 24 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İhracat rakamımız yüzde 110 oranında arttı" dedi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde süt, peynir, yoğurt, ayran ve yem sektöründe faaliyet gösteren Aynes Gıda'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesinin ardından büyüme rekoru kırdığı açıklandı. Hem istihdam hem yatırım hem de üretim tarafında atağa kalkan şirket, 24 ülkeye de ihracat gerçekleştirdi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketin TMSF'ye devrolmasından sonra büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Aynes Gıda devralındığı döneme göre, ciddi bir büyüme ile 4 yılı geride bırakmıştır. 2016 yılında 494 milyon 125 bin 948 TL olan aktif büyüklük, 2020 yılında 664 milyon 943 bin 501 TL'ye yükselmiştir. Dolayısıyla son dört yıl içerisinde aktif toplamı yüzde 35 seviyesinde büyüme göstermiştir. Satış rakamları da yine aynı dönemde 751 milyon 657 bin 634 TL'den, 1 milyar 425 milyon 142 bin 388 TL'ye yükselmiş olup yüzde 90 seviyesinde büyüme gerçekleşmiştir. 2021 yılı bütçe hedefi 2 milyar 168 milyon 326 bin 751 TL ciroya ulaşmak olan şirket, yılsonunda yüzde 52'lik bir ciro artışı hedeflemektedir" açıklamasını yaptı.

33.3 milyon dolarlık ihracat

Şirketin 2018-2020 yılları arasında 24 farklı ülkeye, toplamda 33.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten TMSF Başkanı Gülal, firmanın 2021 yılı ilk 4 ayında toplam 5 milyon 563 bin 677 dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 seviyesinde ihracat büyümesi gösterdiğini ve 2021 yılı ihracat bütçe hedefinin 16.3 milyon dolar olduğunu açıkladı.

İşlenen süt bin 90 ton seviyesine ulaştı

TMSF Başkanı Gülal, yapmış olduğu açıklamada, 2016/ Aralık döneminde iflas erteleme sürecinde bulunurken, TMSF yönetimine geçen şirketin, TMSF yönetimi öncesinde yılda ortalama 528 ton seviyesinde süt işlemekteyken, bu rakamın 2021 yılı mayıs ayında ortalama bin 90 ton seviyesine ulaştığını, dolayısıyla TMSF döneminde işlenen süt miktarının yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme gösterdiğini ifade etti.

"60 bin haneye dokunduk"

Aynes Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa ise, gıda güvenliği ve kalite performansını garanti ederek, pandemi sürecinde çalışmalarını tam kapasite sürdürmekte olan Türkiye'nin en büyük süt işleyicilerinden olan şirketin, oluşturmuş olduğu istihdam ile faaliyette olduğu bölgeye değer katarken, oluşturduğu ekonomik iklimle yaklaşık 60 binden fazla haneye dokundu ve üreticilere nefes oldu" diye konuştu.

"Türkiye'de bir ilke imza atıldı"

Aynes CEO'su Murat Hocalar da yaptığı açıklamada, şirketin bir sene süren titiz Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkardığı Kolajen Ailesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurguladı. Aynes Kolajen Ailesi'nin sütlü içecek, yoğurt ve ayran çeşitlerinden oluştuğunu belirten Hocalar, Aynes Kolajen ile kolajeni her buzdolabına taşımayı hedeflediklerini ve vizyonlarının tüm dünyaya iyilik ve sağlık taşıyan öncü ve ilham veren global bir marka olma olduğunu belirtti. - İSTANBUL

Dünyanın sütü Türkiye'den gidiyor

Aynes Gıda, İstihdam, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın sütü Türkiye'den gidiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım 13:26 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı 12:47 Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Taşın üstündeki 12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler 12:25 Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:30 Ünlü boksör Sinan Şamil Sam anısına yapılan heykel tepki topluyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
Ünlü boksör Sinan Şamil Sam anısına yapılan heykel tepki topluyor Ünlü boksör Sinan Şamil Sam anısına yapılan heykel tepki topluyor         
13:30
Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu         
13:22
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu         
12:45
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor         
12:02
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 13:34:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın sütü Türkiye'den gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement