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Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti - Son Dakika

Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti

11.06.2021 12:10

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Milli Takım'da futbolcular saç stillerini değiştirdi. Dünyanın merakla takip edeceği İtalya karşılaşmasından önce futbolcularımız imajlarıyla da dikkat çekmek adına kampa ünlü bir kuaför getirdi. İngiltere'den özel olarak getirildiği öğrenilen kuaför, futbolcularımıza yeni imaj kazandırdı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası yarın İtalya-Türkiye arasında oynanacak ilk maçla açılıyor. Dev şampiyona öncesi milli takım oyuncularımız, her alanda kendini hazırladı. Saha içi olduğu kadar saha dışında da dikkatleri üzerine çekmek isteyen A milli takımımız, saç stilleriyle de konuşulacağa benziyor.

Bizim Çocuklar, dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi kuaför getirtip imaj değiştirdi

İNGİLTERE'DEN GELDİ

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan milli takım oyuncularının saç stilini dünyaca ünlü kuaför Şenol Erdoğan tasarladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan milli takım oyuncularımız için İngiltere'den kalkıp gelen kuaför, futbolcularımızın istekleri doğrultusunda saç ve sakallarına tasarım yaptı.

Bizim Çocuklar, dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi kuaför getirtip imaj değiştirdi

İMAJ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Daha önce futbol olarak çekişmeli geçen turnuvalara damga vuran bir başka şeyse futbolcuların ilginç saç modelleri. Futbolcuların imajları büyük turnuvalar sayesinde kitlelere ulaşıyor ve örnek alınıyor.

Bizim Çocuklar, dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi kuaför getirtip imaj değiştirdi

RONALDO MODELİ

2002 Dünya Kupası'nın hafızlarda kalan iki saç modelinden birisi fenomen Ronaldo'ya ait saç modeliydi. Çok kullanışlı bir tarz olmasa da unutulmaz bir şekildi. Ronaldo fenomenliğinin hakkını vermiş, saçını unutulmaz yapmıştı.

Bizim Çocuklar, dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi kuaför getirtip imaj değiştirdi

ÜMİT DAVALA FENOMEN OLDU

2002'nin bir diğer efsanesi de Ümit Davala'ydı. Mohikan saç stiliyle sahaya çıkan Ümit Davala bir anda fenomen olmuştu. Özellikle 2000'li yılların başında bu modeli yaptırmayan çocuk yok gibiydi. Davala, Turnuvaya Milli Takımımız ve saçıyla damga vurmuştu.

Bizim Çocuklar, dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi kuaför getirtip imaj değiştirdi
Bizim Çocuklar, dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi kuaför getirtip imaj değiştirdi
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti

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Son Dakika Spor Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti - Son Dakika Spor


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