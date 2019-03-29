Son Dakika Haberleri: Dünyanın tek blok mermer fuarı beşinci kez kapılarını açacak

Dünyanın tek blok mermer fuarı beşinci kez kapılarını açacak

2 saat önce

Düzenlendiği ilk yıla göre beş kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Dünyanın tek blok mermer fuarı beşinci kez kapılarını açacak, System.String[]
Düzenlendiği ilk yıla göre beş kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:52 

Bursa, Ekonomi
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