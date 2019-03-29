Dünyanın tek blok mermer fuarı beşinci kez kapılarını açacak
2 saat önce
Düzenlendiği ilk yıla göre beş kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Düzenlendiği ilk yıla göre beş kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa
Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:52
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