Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi - Son Dakika

Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi

6 saat önce

Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi Ortahisar kalesi korona virüse karşı dezenfekte edildi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek doğal gökdeleni olma özelliği ile Ortahisar Kalesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında...

Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi

Ortahisar kalesi korona virüse karşı dezenfekte edildi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek doğal gökdeleni olma özelliği ile Ortahisar Kalesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında dezenfekte edildi.

Tüm Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde yapılan dezenfekte çalışmaları Kapadokya Bölgesinde de turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Ortahisar Kalesi, Ortahisar Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ortahisar Kalesi dezenfekte çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada, dünyanın tek doğal gökdeleni olma özelliği ile tanınan Ortahisar Kalesi'nin dezenfekte edildiğini söyledi. Belediye Başkanı Ateş, " Tüm ülkemizde olduğu gibi kasabamızda korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarımız başladı. Yoğun ve etkin bir şekilde devam ediyoruz. Kasabamızda bulunan okullar, kamu daireleri, camiler, toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi. Bölgemiz ve kasabamız turistik bir bölge olduğu için burada yoğun ziyaret alan dünyanın tek doğal gökdeleni konumunda ki Ortahisar Kalesi ve Kızılçukur vadisinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Ortahisar Kalesinde turistlerin ziyaret ettiği belli bölümdeki odaları ve kaleye tırmanmadaki korkuluklar, zincirler, tutulacak yerler tamamen dezenfekte ediliyor" dedi.

Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi

Ortahisar, Kapadokya, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
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