Son Dakika Haberleri: Dünyanın Tek Otizmli İkiz Milli Kayakçıları Fransa'ya Hazırlanıyor

Dünyanın Tek Otizmli İkiz Milli Kayakçıları Fransa'ya Hazırlanıyor

43 dakika önce

Dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları 15 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül kardeşler, Fransa'da yapılacak 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na Palandöken'de hazırlanıyor.

Dünyanın Tek Otizmli İkiz Milli Kayakçıları Fransa'ya Hazırlanıyor, System.String[]


Dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları 15 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül kardeşler, Fransa'da yapılacak 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na Palandöken'de hazırlanıyor.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizler, yaşam koçları Seyah Güngör, kayak antrenörleri Nihat Dalga ile Tarık Temel eşliğinde günde yaklaşık 6 saat çalışıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, güçlerine güç katıyor. Erzurum Bölge Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, 2019'un Mart ayında Fransa'da yapılacak olan Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda oldukça iddialı.

Dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları Zeynep ve Murat ile birlikte gece-gündüz demeden şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen yaşam koçları Güngör, şöyle dedi:

"Zeynep ve Murat 6 yaşından beri kayağın içinde. Son 7 yılda bu sporu profesyonel olarak yapmaktalar. 5 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 4'ncülüğü ve dünya 5'inciliğine sahipler. İkizler ayrıca jimnastikte de son 5 yılın Türkiye şampiyonu ve ayrıca dünyada gelecek vadeden sporcular olarak seçildi. 6 saat antrenman yaparak sürekli kapı çalışması yapıyoruz. Zeynep ve Murat, ülkemizde ve dünyada otizmli olup profesyonel olarak kayak branşında tek sporculardır. Kayak Federasyonundan tam destek bekliyoruz. Bu çocuklar bir harika."

"Meleklerim" dediği otistik çocukları ile gurur duyduğunu söyleyen Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, çocuklarının gittikleri her yerde olduğu gibi Fransa'da da Tük Bayrağını göndere çekeceğine inandığını belirtti. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Palandöken, Fransa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri Maçta Sakatlanan PSG'li Neymar, Sahadan Ağlayarak Çıktı

Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Transferi Aatif, 4,5 Ay Sonra Sahaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:46:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın Tek Otizmli İkiz Milli Kayakçıları Fransa'ya Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]