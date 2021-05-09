Dünyanın tüm mazlum anneleri için "You Are The Mother" şarkısını kaleme aldı - Son Dakika

Dünyanın tüm mazlum anneleri için "You Are The Mother" şarkısını kaleme aldı

Yemen, Filistin, Afrika ve Keşmir ile ilgili şarkılar yazan Turgay Evren, başta şehit ve Diyarbakır anneleri olmak üzere dünyanın tüm mazlum annelerine odaklanan "You Are The Mother" (Sen Annesin) adlı eserini, Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturdu.

Yemen, Filistin, Afrika ve Keşmir ile ilgili şarkılar yazan Turgay Evren, başta şehit ve Diyarbakır anneleri olmak üzere dünyanın tüm mazlum annelerine odaklanan "You Are The Mother" (Sen Annesin) adlı eserini, Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturdu. ABD'li şarkıcı Della Miles'in seslendirdiği şarkı, Anneler Günü'nde müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Aranjesini Ali Tolga Demirtaş'ın gerçekleştirdiği şarkının sözleri ise şöyle: "Hayat sana bir gül bahçesi sunmadı Gül sendin Aydınlatmadı güneş geceni Sendin güneş ışığı Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı Sen annesin titretirsin buzu Sen annesin tutuşturursun ateşi Sen annesin titretirsin buzu Sen annesin tutuşturursun ateşi Yaşam sana davranmadı hak ettiğin gibi adil Sen hep hizmet ettin Allah seni donattı aşk ve şevkatle Sen tutku oldun Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı Sen annesin titretirsin buzu Sen annesin tutuşturursun ateşi Sen annesin titretirsin buzu Sen annesin tutuşturursun ateşi"

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