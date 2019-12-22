Dünyanın uçakları Şırnak semalarında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyanın uçakları Şırnak semalarında - Son Dakika

Dünyanın uçakları Şırnak semalarında

6 saat önce

Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine ait uçaklar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe semalarında görüntülendi.

Dünyanın uçakları Şırnak semalarında, System.String[]

Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine ait uçaklar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe semalarında görüntülendi.

Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine ait uçaklar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe semalarında görülüyor. Yoğun uçak trafiğinin yaşandığı bölge, hemen her gün onlarca uçağı yolcu ediyor. Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren havayolu şirketlerine ait uçakların geçişi, meraklı vatandaşlar tarafından izleniyor.

(Serdar Gükçe/İHA)

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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