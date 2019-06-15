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Dünyanın yarısı meteoroloji bilgisini Çin'e ait uydulardan alıyor

2 saat önce

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, Çin'in gelişmiş teknolojilerle güçlendirilen meteorolojik hizmet sisteminin ve Fengyun uydularının küresel meteoroloji kapasitesi bakımından önemli varlıklar olduğunu söyledi.

Dünyanın yarısı meteoroloji bilgisini Çin'e ait uydulardan alıyor, System.String[]

Cenevre'de düzenlenen 18. Dünya Meteoroloji Kongresi'nde konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, Çin'in Kuşak ve Yol çerçevesinde meteorolojik hizmetlerin kapsam alanının genişletilmesi konusunda dünyaya yaptığı katkıdan övgüyle söz etti.

Çin'in dünyada, özellikle Afrika ülkelerinde büyük ihtiyaç varken Nanjing Üniversitesi'nde çok sayıda meteoroloji uzmanı yetiştirdiğini söyleyen Taalas, ayrıca Çin'e Afrika ülkelerinde meteorolojik altyapı tesislerinin inşası ve hizmet kapasitesinin artırılması için verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ulusal Uzay İdaresi'ne göre Çin, şimdiye kadar Fengyun serisi 17 uyduyu uzaya gönderdi. Bunlardan 8'i hizmette, beşi yer sabit yörüngede, 3'ü de kutupsal yörüngede dünya genelindeki hava ve iklim değişikliklerini gözlemliyor.

Fengyun serisi meteoroloji uyduları, 80'den fazla ülke ve bölgeye hizmet sağlıyor. Yarıkürenin doğusu hava tahminlerini Çin'in uydularından alıyor.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:31 Kaynak: Bültenler
Afrika, Cenevre, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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