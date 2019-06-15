Son Dakika Haberleri: Dünyanın yarısından fazlası 'online'
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Dünyanın yarısından fazlası 'online'

4 saat önce

İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı.

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İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:23 
Ekonomi
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