Dünyanın yarısından fazlası 'online'
4 saat önce
İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı.
İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:23
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