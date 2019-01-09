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Dünyanın Yükü Üzerinde

21 dakika önce

Adıyaman sokaklarında soğuk kış gününde ayağında terlikle el arabasının üzerinde kardeşini taşıyan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım, görenlerin yüreklerini burktu.

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Adıyaman sokaklarında soğuk kış gününde ayağında terlikle el arabasının üzerinde kardeşini taşıyan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım, görenlerin yüreklerini burktu.

Hacı Yıldırım, Varlık Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki kardeşi İmmi Tüten'i battaniyeye sarararak yola koyuldu. Kardeşi gibi ayağında terlikle yollara düşen Hacı Yıldırım, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerindeki PTT Şubesine gelerek yaşlılık maaşını çekmek istedi. Hem kendisi hem de kardeşinin maaşını çekmek isteyen Yıldırım, kardeşi kimliğini unuttuğu için parayı çekemeden geri dönmek zorunda kaldı. Adıyaman Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölbaşı Caddesi'nde ayağında terlikle kardeşinin bulunduğu el arabasını güçlükle iten yaşlı adamı görenlerin yürekleri sızladı.

Hacı Yıldırım, maaş çekmek istediklerini ancak kardeşinin kimliği evde kaldığı için eve döndüklerini belirterek, "Kardeşimin kocası yok. Kimse bakmıyor, ben bakıyorum. Kimsemiz yok" ifadelerini kullandı.

Kardeşini kilometrelerce el arabasının üzerinde taşıyan ve vatandaşlar tarafından 'yükü ağır' denilen yaşlı adam, insanların bakışları arasında gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

PTT, Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Yaşam
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