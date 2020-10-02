Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi - Son Dakika

Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi

Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcılarının 3,8 milyarı aştığı kaydedildi.

Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi, System.String[]

Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcılarının 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Böylelikle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının çevrimiçi olduğu görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl basında çıkan haber adedi 120 bin 782 olarak görüldü. Sadece mobil internet ile alakalı çıkan haber adetleri incelendiğinde ise bu sayının 813 olduğu kaydedilirken, sosyal medya ile çıkan haber sayısı 152 bin 326 olarak belirlendi. Böylelikle Türkiye'de dijital medya içerisinde en çok sosyal medya platformlarının konuşulduğu gözlendi.

Cep telefonu kullanıcısı her yıl artıyor

Ajans Press'in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, küresel dijital 2020 raporu açıklandı. Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcıların 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Böylelikle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının çevrimiçi olduğu görüldü. Küresel olarak 5,19 milyardan fazla kişinin ise cep telefonu kullandığı açıklanırken, bu rakamın her yıl arttığı saptandı. İnternet kullanımın yüzde 53,3 ile en çok cep telefonundan yapıldığı kaydedilirken, yüzde 44,0 ile dizüstü ve masaüstü olmak üzere bilgisayarlardan, yüzde 2,7 ile de tabletten olduğu gözlendi.

(İHA)

Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi

Sosyal Medya, İnternet, Ajans, Medya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi - Son Dakika

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