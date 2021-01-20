Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri - Son Dakika

Yüzölçümü bakımından dünyadaki en büyük ülkeler belirlenirken, ilk sıraya 16 milyon 376 bin 870 km2 ile Rusya'nın yerleştiği saptandı. Çin, ABD, Kanada ve Brezilya ise karasal alanı en büyük diğer ülkeler oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, World Bank verilerinden elde ettiği bilgilere göre,karasal yüzölçümü bakımından dünyadaki en büyük ülkeler belirlendi. Böylelikle, ilk sıraya 16 milyon 376 bin 870 km2 ile Rusya yerleşirken, ikinci sıraya 9 milyon 388 bin 210 km2 ile Çin, üçüncü sıraya ise 9 milyon 147 bin 420 km2 ile ABD yerleşti. Listede ilk 10'a giren diğer ülkeler ise, Brezilya, Avustralya, Hindistan, Arjantin, Kazakistan, Cezayir ve Kongo olarak kayıtlara geçti. Türkiye ise karasal yüzölçümü bakımdan listenin 36'ncı sırasında yer aldı.

Ajans Press, araştırmaya konu olan ülkelerle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar Rusya ile alakalı ülkemizde 94 bin 66 haber yansıdığı tespit edildi. Çin ile çıkan haber adedi ise 91 bin 836 olurken, COVID-19 ile birlikte ülkemizdeki haberlere konu olması oldukça arttı.

-İHA-