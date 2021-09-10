Dünyaya açılmak isteyen genç girişimciler sektör temsilcileriyle buluşacak - Son Dakika

Yeni neslin teknolojik girişimcilerini destekleyen Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine dünyayı, toplumu daha iyi bir yer haline getirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıdığını duyurdu. Genç girişimcilerle sektör temsilcilerini buluşturacak projenin başvuruları 24 Ekim'e kadar devam edecek. Redbull.com genç girişimci adaylarına ilham olması adına Türkiye'den dünyaya açılan beş başarılı girişimi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklediğini duyuran Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile buluşturuyor. Genç girişimcilerin projelerini ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir ekosistem oluşturuyor. Başvuru süreci devam ederken Redbull.com genç girişimci adaylarına ilham olması adına Türkiye'den dünyaya açılan beş başarılı girişimi sıraladı.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA AÇILAN GENÇ GİRİŞİMCİLER

Redbull.com'un açıkladığı genç girişimcilerden bazıları şöyle:

Türkiye'den dünyaya açılan genç girişimcilerden biri, dünyanın en büyük online öğrenim topluluğu olan Udemy'nin kurucusu Eren Ballı. Udemy'yi 2010 yılında kuran Eren Bali, başarısının ardında ısrarcılığın ve deneyim sunabilmenin olduğunu anlatıyor. Bugün Udemy'nin değeri, 710 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.

2010 senesinde Sidar Şahin tarafından kurulan Peak, bugün Türkiye'nin en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olmasının yanı sıra, global mobil oyun pazarının da en büyüklerinden biri. 193 ülkede servis veren Peak, 2020'de Zynga tarafından 1,8 milyar dolara satın alındı.

Kafa Topu'nu geliştiren oyun stüdyosu Masomo'nun kurucusu İbrahim Akman, aynı zamanda İzmo Bilişim, Webtekno, Teknostore platformlarınının da yaratıcısı. Masomo, Miniclip oyun şirketine 2019 yılında 100 milyon dolara satıldı.

SON BAŞVURU TARİHİ: 24 EKİM

Redbull.com'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dünyayı iyileştirecek teknoloji odaklı bir fikrim var' diyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri; başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Teknolojiyi kullanarak değişim yaratmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek Red Bull Basement'a başvurular ise 24 Ekim'e kadar devam ediyor" bilgilerine yer verildi.

DÜNYA FİNALİ ARALIKTA İSTANBUL'DA

Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresiyle buluşma imkanı yakalıyor. Ülkelerin finalistlerinin Kasım 2021'de açıklanacağı bildirildi. Aralık ayında İstanbul'da gerçekleşecek Red Bull Basement Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanan katılımcıların, final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacağı belirtildi.