Dünyaya açılmak isteyen yapımcılara TRT desteği - Son Dakika

TRT, dünyanın en güçlü yapımcı ağlarından Avrupa Görsel-İşitsel Girişimciler Organizasyonu (EAVE) ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Duyurusu EAVE Üst Yöneticisi Kristina Trapp ile TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven tarafından, bu yıl 2'ncisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"ndeki özel sunumda yapılan iş birliğinin detayları belli oldu.

İş birliği kapsamında, 31 Ağustos'a kadar "trt12punto.com" adresinden başvuru yapan yapımcılar arasından bir kişi, EAVE TRT bursu almaya hak kazanacak.

EAVE TRT bursu için film ve televizyon endüstrisinde çalışmakta olan, uluslararası ortak yapımlar konusunda bilgisini ve deneyimini arttırmak isteyen bütün yapımcılar başvurabilecek.

Geliştirmekte oldukları bir kurgu, belgesel ya da TV dizisi projesi ile başvurabildikleri gibi projesiz de katılabilecek yapımcılar arasından TRT tarafından 5 başvuru belirlenecek. Bu sürecin ardından EAVE, seçilen adaylarla mülakatlar gerçekleştirecek ve aralık ayında kazanan yapımcıyı seçecek.

Seçilen yapımcı, 12 ay sürecek "2021 EAVE" eğitimleriyle toplantılarına katılacak ve bir yılın sonunda EAVE mezunu olacak.

EAVE

Mezunlarını uluslararası film kuruluşlarının yöneticileri, farklı ülkelerden yapımcılar, satış-dağıtım ajanslarının direktörleri ve film festivalleriyle ilişkilerin sürdürüldüğü bir "network"e dahil eden EAVE, 2 bin 200'den fazla yapımcıdan oluşuyor.

Avrupa'nın önde gelen yapımcı eğitim programlarından biri olan EAVE, son yıllarda Avrupa ve küresel pazarlarda başarıyla rekabet edebilmeleri için Avrupalı bağımsız yapımları sürekli güçlendirmek, yapımcıların yaratıcı, yönetimsel ve finansal becerilerini pekiştirerek sürdürülebilirliğine ve rekabet gücüne katkıda bulunmak için eğitim çalışmalarını gözden geçirerek yeni atölye programları hazırlıyor.

Kuruluşu 1988'de gerçekleştirilen ve dünya çapında geniş bir ağ ile iş birliği yaparak Avrupa, Güney Amerika, Arap Dünyası, Asya, Afrika ve Rusya'daki yapımcılar için düzenlenen programlara katılan EAVE, profesyonel eğitim olanakları oluşturmayı ve dünyanın farklı bölgelerinden yapımcıları bir araya getirerek ortak yapım ilişkilerini kolaylaştırmayı hedefliyor.