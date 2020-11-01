Dünyaya bir de bu çocukların gözünden bakalım

Kalyon Kültür'ün Her Yerde Sanat Derneği'yle birlikte düzenlediği yeni sergisi 'Bir de Buradan Bak' cuma günü Nişantaşı Taş Konak'ta açıldı. Serginin özelliği aralarında mülteci ailelerin çocuklarının da bulunduğu 60 çocuğun, analog fotoğraf makineleriyle çektiği 100 fotoğraftan oluşması.

Yaşları 8 ile 18 arasında değişen bu çocuklar yaşadıklarını, gördüklerini, hayal ettiklerini fotoğraf karelerine taşıdı. Bu fotoğraflar Kalyon Kültür'ün tarihi binasındaki farklı odalarında, dört ayrı temada sergileniyor: 'Ev', 'Yabancı', 'Ortasında' ve 'Bir Arada'.

Fotoğraflarını anlatıyorlar

Sergiyi gezdiğinizde, çocukların umudu yetişkinlerden daha iyi okuduğunu görüyorsunuz. Binada sergi konseptine uygun şekilde tasarlanmış bir karanlık oda da var. Ayrıca çocukların fotoğraflarını anlattığı videoların gösterimleri de yapılıyor.

'Bir de Buradan Bak', 3 Ocak 2021' dek, pazartesi hariç her gün, 11.00-19.00 saatleri arasında görülebilir.