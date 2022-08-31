İkizler hayal ettikleri üniversiteyi kazandı - Son Dakika
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İkizler hayal ettikleri üniversiteyi kazandı

31.08.2022 11:38
İkizler hayal ettikleri üniversiteyi kazandı

Dünyaya gözlerini açtıkları ilk andan itibaren hiç ayrılmayan, ilkokuldan liseye kadar aynı sırayı paylaşan ikiz kardeşler Merve ve Tuba Bozkurt'un, üniversiteyi birlikte okuma hayalleri gerçek oldu.

Dünyaya gözlerini açtıkları ilk andan itibaren hiç ayrılmayan, ilkokuldan liseye kadar aynı sırayı paylaşan ikiz kardeşler Merve ve Tuba Bozkurt'un, üniversiteyi birlikte okuma hayalleri gerçek oldu. Aynı üniversiteyi kazanan ikizleri şimdi ise üniversiteyi de bitirip birlikte atanmanın hayalini kuruyor

Ziya Gökalp İlkokulu'nda eğitim hayatlarına başlayan ikizler Merve ve Tuba Bozkurt'un, yatılı olarak kaldıkları ve aynı sırayı paylaşmaya devam ettikleri Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin derslerde yeteneklerini keşfetmesiyle hayatları değişti. Kısa zamanda sporu yaşamların vazgeçilmez bir parçası haline getiren tek yumurta ikizleri, voleybol branşında uzun yıllar birlikte ter döktüler.

Arkadaşlarının tavsiyesi ile Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu ile tanışan Merve ve Tuba Bozkurt, 6 ay süren kurs sürecinde aldıkları zorlu eğitimlerin ardından hayallerini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretmenlik Bölümü'nü kazanan ikizler, şimdi ise üniversite yıllarının ardından birlikte atanarak aynı okulda öğretmenlik yapabilmenin hayallerini kuruyorlar.

"Gençlerin hayallerine giden yolda yanlarındayız"

Zorlu sınav sürecini başarıyla geçen ikizler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret ederek, mutluluk ve heyecanlarını paylaştı. Gençlerin, hayallerine giden yolda yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

"Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursumuzun 2. döneminde 237 genç kardeşimiz eğitim gördü. Şu ana kadar polislik, bekçilik, subaylık ve BESYO sınavlarında yüzde 98 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladık. Hedef, inşallah yüzde 100. Merve ve Tuba kızlarımız, kurs dönemi boyunca büyük çaba sarf ederek, birlikte öğretmenlik okuma hayallerini gerçekleştirdiler. Bugüne kadar neredeyse her duyguyu paylaşan, birbirlerinden hiç ayrılmayan kızlarımız, inşallah öğretmen olma ve birlikte görev yapma sevincini de yaşarlar. Kızlarımız özelinde parkurlardan başarılı sonuçlarla ayrılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, gençlerimizin mutluluk ve heyecanlarını büyük memnuniyetle paylaşıyoruz. Bir kez daha meslek hayallerine giden yolda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Tüm gençlerimize, akademik yaşamlarında başarılar diliyorum."

"Çok farklı duygular içerisindeyiz"

Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile mutluluklarını paylaştıkları ziyaret esnasında duygularını ifade eden Tuba Bozkurt, şunları söyledi:

"İkiz olmak çok farklı bir duygu. Aynı kıyafetleri giyiyor, aynı hediyeleri alıyor, bazen karıştırılıyor, bazen de kıyaslanıyoruz. Zaman zaman anlaşmazlıklarımız olsa da bir yerden sonra en iyi arkadaş, yoldaş oluyorsunuz. Bizim hikayemiz de böyle. İlkokuldan liseye kadar hiç ayrılmadık. Üniversiteyi birlikte okuma ve öğretmen olma hayalimiz vardı. Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nda bunu başardık. Başta bizi büyük fedakarlıkla okutan ailemize öğretmenlik diplomamızı armağan etmek, sonrasında bizim gibi iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederiz." - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Necip Fazıl Kısakürek, Anadolu Lisesi, Şehitkamil, Gaziantep, Bozkurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkizler hayal ettikleri üniversiteyi kazandı - Son Dakika

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